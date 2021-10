Những thảm họa ăn nhà hàng của thực khách

We Want Plates là một dự án thu hút gần một triệu lượt người theo dõi trên mạng xã hội, do Ross McGinnes thành lập vào năm 2015. Mọi người trên thế giới tham gia vào dự án này bằng cách gửi hình ảnh các món ăn mà họ cảm thấy kỳ lạ, "sai sai" hoặc thất vọng khi đi ăn hàng. Dưới đây là một số hình ảnh được Bored Panda tổng hợp và gửi đến độc giả. Ảnh: We want plates

Một thực khách chụp lại bữa ăn mình được phục vụ kèm chú thích: "Nước trái cây chảy vào chân tôi qua vết nứt đẹp đẽ đó trên khay gỗ". Nhiều người đã để lại bình luận cho bức ảnh này, bày tỏ sự cảm thông với sự cố mà thực khách gặp phải. "Nó thật bất tiện và mất vệ sinh", một người nói. Ảnh: Reddit