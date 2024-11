Những thách thức HLV Ruben Amorim phải đối mặt khi tiếp quản Man Utd

Tờ Mirror của Anh chỉ ra những vấn đề HLV Ruben Amorim cần khắc phục để đưa Man Utd vĩ đại trở lại, khi ông bắt đầu công việc mới của mình tại Old Trafford kể từ ngày 11/11. HLV Ruben Amorim được người hâm mộ "Quỷ đỏ" kỳ vọng sẽ đem lại nhiều thành tích cho đội bóng sau hơn một thập kỷ trì trệ. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang phải sử dụng một đội hình gặp nhiều vấn đề cần được khắc phục, nếu muốn cứu vãn một mùa giải có khởi đầu tồi tệ của Man Utd. HLV Emorim đối mặt với nhiều vấn đề khi tiếp quản Man Utd (Ảnh: Getty). Sau hơn 2 năm kể từ khi người tiền nhiệm Erik Ten Hag tiếp quản đội bóng (từ tháng 8/2022), Man Utd trở nên bạc nhược sau mỗi trận đấu với hàng loạt kỷ lục đáng buồn. Đội chủ sân Old Trafford đã kết thúc mùa giải 2023-2024 ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League, thành tích tệ hại nhất trong lịch sử của đội bóng tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Đầu mùa giải năm nay, đội bóng thành Manchester cũng chỉ giành được 3 chiến thắng trong 9 trận đấu tại Premier League và chỉ có 4 chiến thắng trong 14 trận trên mọi đấu trường dưới thời HLV Ten Hag. Man Utd trở nên lạc lõng và thi đấu thiếu bản sắc khi vị chiến lược gia người Hà Lan nắm quyền. Chính vì vậy, HLV Amorim đến sân Old Trafford được kỳ vọng sẽ khơi dậy bản sắc của "Quỷ đỏ" với sơ đồ 3-4-3, đội hình cùng ông đạt nhiều thành công với Sporting Lisbon. Một vấn đề khác của Man Utd đó chính là việc phung phí quá nhiều cơ hội. Nguyên nhân chính là bởi các cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm nhưng lại thường xuyên được lựa chọn để lãnh xướng hàng công như Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee hay Alejandro Garnacho. Tờ Mirror cũng chỉ ra vấn đề ở hàng tiền vệ và sự kết hợp giữa các trung vệ của Man Utd. Đội bóng thành Manchester đang sở hữu hàng tiền vệ thiếu đi tốc độ và sức bền cần thiết. Casemiro, Christian Eriksen đều là những cái tên không còn đạt đủ tiêu chuẩn để chơi cho một đội bóng top 4 tại Premier League. Kobbie Mainoo thì còn quá trẻ và chưa thể tỏa sáng ở những thời điểm cần thiết. Trong khi vấn đề ở hàng phòng ngự cũng khiến "Quỷ đỏ" trở nên đau đầu. Chưa cặp đôi trung vệ nào có thể đá cặp ăn ý với nhau mặc dù Man Utd có rất nhiều hậu vệ chất lượng như Lisandro Martinez, De Ligt, Harry Maguire, Leny Yoro, Victor Lindelof hay Jonny Evans. Man Utd dẫn đầu về số ca chấn thương ở Premier League mùa giải 2023-2024 (Ảnh: Getty). Vấn đề về chấn thương cũng cần được HLV Amorim lưu ý, khi Man Utd dẫn đầu Premier League với 45 ca chấn thương ở mùa giải 2023-2024. Xuyên suốt mùa giải trước, họ có 21 cầu thủ chấn thương và trung vệ Lisandro Martinez vắng mặt nhiều nhất vì ba chấn thương riêng biệt. "Quỷ đỏ" đã vắng tới 11 cầu thủ ở vòng đấu đầu tiên mùa giải năm nay. Thử thách của HLV Amorim là phải tìm ra nguyên nhân tại sao từ những cầu thủ trẻ cho đến những cầu thủ đang gần đến mùa giải cuối cùng, lại dễ gặp chấn thương như vậy. Việc thay đổi bộ phận y tế cũng là điều đáng để vị chiến lược gia 39 tuổi xem xét, giúp đội bóng bớt đi những ca chấn thương không đáng có.