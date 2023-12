Những tấm ảnh kể chuyện thế giới năm 2023

Thái tử Charles đăng cơ Vua Anh

Ngày 6/5/2023 tại Tu viện Wesminster, Thái tử Charles chính thức đăng cơ sau buổi lễ với nghi thức truyền thống của Hoàng gia Anh do Tổng Giám mục Canterbury - nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Anh, chủ trì, và đặt Vương miện Edward lên đầu Vua Charles ngồi trên ngai vàng.

Vua Charles là con trai đầu lòng của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip. Ông được chỉ định làm người kế vị ngai vàng vào năm 3 tuổi và đã có 7 thập niên làm Thái tử. Ảnh: AFP

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới đã đến tham dự, chưa kể các kênh truyền hình trực tiếp thu hút hàng chục triệu người khắp thế giới theo dõi.

Trước sự chứng kiến của khoảng 100 nhà lãnh đạo thế giới và hàng triệu khán giả truyền hình, Tổng Giám mục đã đặt Vương miện Thánh Edward.

Trí tuệ nhân tạo là điểm nhấn

Năm 2023 thế giới chứng kiến một cơn sốt toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), với công cụ ChatGPT được công ty OpenAI tung ra, mở màn cho làn sóng bùng nổ của AI trong năm qua. Ngoài ChatGPT, nhiều hãng công nghệ lớn cũng cho ra mắt chatbot tương tự như Google với Bard, Microsoft có Bing Chat, xAI với Grok, Baidu với Ernie Bot. Sự xuất hiện của AI tạo sinh giúp xóa bỏ hình ảnh về các trợ lý trí tuệ nhân tạo tẻ nhạt, kém linh hoạt tồn tại hàng chục năm qua.

Một con chó robot được trưng bày tại hội nghị thượng đỉnh Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong Quân đội (REAIM) tổ chức tại Hà Lan tháng 2/2023. Ảnh: Reuters

Sau khi đầu tư 1 tỷ USD vào ChatGPT năm 2019, mới đây, Microsoft lên kế hoạch đầu tư thêm 10 tỷ USD để đổi lấy 49% cổ phần trong OpenAI. “Ông lớn” này thậm chí lên phương án tích hợp ChatGPT vào Word, Powerpoint, Outlook và công cụ tìm kiếm Bing để cạnh tranh thị phần với Google Search.

Sự bùng nổ của AI đã gây ra tranh luận về việc công nghệ này đang mở ra kỷ nguyên mới cho sáng tạo và thịnh vượng của con người, hay sẽ tạo ra tương lai đầy bất trắc với nhân loại.

Đà tăng trưởng kinh tế, thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong báo cáo mới nhất dự báo GDP toàn cầu năm nay chỉ tăng 3%, thấp hơn 3,5% năm ngoái. Cơ quan này nhận định tăng trưởng toàn cầu đi xuống là hậu quả của chính sách thắt chặt tiền tệ của các nền kinh tế tiên tiến, tác động từ cuộc chiến Nga – Ukraine.

Các công nhân ở bãi container Burchardkai trong Cảng Hamburg biểu tình trưng băng-rôn: "Hãy ngăn chặn con quái vật lạm phát" và đòi tăng lương. Ảnh: Reuters

Theo IMF, so với năm trước, tăng trưởng thương mại thế giới năm 2023 ước tính đạt 0,9% và dự báo sẽ tăng lên 3,5% vào năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4,9% của giai đoạn 2000-2019. Sự suy giảm trong năm 2023 không chỉ phản ánh xu hướng nhu cầu toàn cầu mà còn phản ánh sự thay đổi cơ cấu thương mại đối với các dịch vụ trong nước; tác động trễ của việc tăng giá đồng đô la làm chậm tăng trưởng thương mại do thanh toán chủ yếu được thực hiện bằng đô la Mỹ; các rào cản thương mại ngày càng gia tăng (năm 2022, các quốc gia đã áp đặt gần 3.000 hạn chế mới đối với thương mại, tăng gần 2000 hạn chế so với năm 2019). OECD có cùng nhận định với IMF.

Lãi suất cao đã giúp các nước giảm lạm phát từ mức hai chữ số về 2-3%, nhưng cũng gây ra nhiều hệ lụy với nền kinh tế toàn cầu. Khu vực đồng euro, Đức, Anh đang cận kề suy thoái, khi GDP quý trước co lại.