Những tài tử nhận cát-xê cao kỷ lục của đài TVB

Trần Hào ở tuổi 50 vẫn vượt mặt nhiều đàn em để cán đích vị trí top đầu. Nam diễn viên gắn bó với TVB từ giai đoạn hoàng kim đến khi chững lại và tuột dốc như hiện tại. Sự nghiệp anh nổi tiếng cũng nhờ các tác phẩm được đầu tư lớn của nhà đài như: Thâm cung nội chiến, Sóng gió gia tộc, Lấy chồng giàu sang, Cung tâm kế…

Theo Sina, Trần Hào khắt khe trong việc nhận kịch bản. Anh đóng phim không nhiều nhưng mỗi tác phẩm đều đạt thành tích tốt hoặc được đánh giá cao về chất lượng. Một nguồn tin tiết lộ lãnh đạo TVB phải "xuống nước" để anh gật đầu ký hợp đồng ở lại đài. Anh được trả 30 triệu đôla Hong Kong (gần 88 tỷ đồng) - mức lương cao nhất trong lịch sử nhà đài.

Trần Hào và Tuyên Huyên trong 'Mất dấu' 2

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc