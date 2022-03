Những tài liệu thu được tại nhà bà Phương Hằng chứa nội dung gì?

Ghi nhận của Trí Thức Trẻ, phần lớn số giấy tờ thu giữ tại nhà bà Hằng là các tài liệu, kịch bản, mảnh giấy ghi nội dung, thông tin về các cá nhân có mâu thuẫn với bà Hằng... chuẩn bị sẵn để nói trong các buổi livestream.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, bà Nguyễn Phương Hằng đã chuẩn bị sẵn các kịch bản này để nói trong các buổi livestream trên mạng.

Công an khám xét, thu giữ nhiều tài liệu ở nhà bà Phương Hằng

Sau khi bà Phương Hằng bị bắt, theo thông tin trên Tuổi Trẻ Online, ngày 27/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mời một số người trong êkip thực hiện hàng trăm buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đến làm việc.



Những người này là trợ lý, nhân viên được bà Hằng giao cho quản lý các kênh mạng xã hội YouTube, Facebook, Tiktok… để đăng tải các thông tin, thực hiện hàng trăm lần livestream theo yêu cầu của bà Hằng.



Ngoài ra còn có đội ngũ kỹ thuật, những người tham gia bàn bạc kịch bản, chuẩn bị nội dung cho bà Hằng nói trong các buổi livestream, những người tư vấn, những khách mời ngồi chung trong các buổi livestream.



Công an sẽ làm rõ ai là người làm kịch bản, cung cấp tài liệu, ai là người khai thác công nghệ đưa lên mạng xã hội.



Kể cả những nhóm YouTuber, Facebooker, Tiktoker thường xuyên đi theo bà Hằng quay clip, livestream khi bà Hằng kêu gọi, tụ tập ở các nơi bà đến gây mất an ninh trật tự cũng được công an làm rõ.



Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng triệu tập nhiều chủ tài khoản mạng xã hội đã phát tán thông tin sai sự thật như: "Bà Hằng được ông Dũng bảo lãnh cho tại ngoại", "Bà Hằng chỉ đóng phạt 1,5 triệu đồng rồi cho về" để làm rõ động cơ tung tin giả.



Nội dung của những livestream của bà Nguyễn Phương Hằng



Từ tháng 3/2021, vợ chồng bà Hằng đã có đơn gửi Công an TP.HCM, tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mở đầu chuỗi livestream đấu tố nghệ sĩ, bà Phương Hằng cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có mối quan hệ thân thiết và yêu cầu nam nghệ sĩ phải lên tiếng về chuyện chữa bệnh của ông Yên.