Những tác hại nguy hiểm của việc ăn tối quá muộn

Những điều không nên làm sau khi ăn tối



Ăn quá nhiều đồ ngọt



Các món ăn tráng miệng thường có chứa lượng đường nhất định, trong khi sức tiêu hóa vào buổi tối giảm dần sẽ tạo cơ hội cho nó tích tụ thành mỡ khiến bạn dễ tăng cân.



Không những thế bạn còn dễ bị mất ngủ vì bị đánh thức bởi cơn buồn tiểu giữa đêm, làm giấc ngủ bị gián đoạn, ngủ không ngon giấc.



Ăn trái cây ngay sau khi ăn tối



Hầu hết chúng ta thường chọn món ăn tráng miệng ngay sau bữa ăn là trái cây. Tuy nhiên, thói quen này lại là nguyên nhân khiến bạn bị đầy hơi, khó tiêu, làm giảm khả năng tiêu hóa thức ăn của dạ dày.



Do đó, bạn nên ăn trái cây sau khi ăn tối tầm 15 phút để giảm bớt tác hại của nó lên hệ tiêu hóa.



Uống nhiều nước



Uống nhiều nước ngay sau khi ăn sẽ làm dịch vị dạ dày bị loãng gây nên hiện tượng tiêu hóa kém, giảm hấp thụ thức ăn, gây đầy hơi khó tiêu.



Uống nhiều nước là cần thiết để cơ thể khỏe mạnh. Nhưng uống quá nhiều nước ngay sau bữa ăn có thể làm gián đoạn quá trình tiêu hóa, dẫn đến cảm giác khó tiêu, đầy bụng.



Đánh răng ngay sau khi ăn tối



Nhiều người nghĩ rằng đánh răng ngay sau khi ăn sẽ giúp hạn chế việc hình thành mảng bám, hạn chế tối đa tình trạng sâu răng.



Tuy nhiên, đây là một sai lầm cần loại bỏ vì khi đánh răng ngay sau khi ăn sẽ khiến lớp men răng bị phá hủy gây nên hiện tượng răng vàng răng thâm đen.



Vì khi mới ăn xong răng đang phải chịu tác động từ các chất chứa trong thức ăn và chúng cần thời gian để rửa trôi lượng hoạt chất đó. Nếu bạn sử dụng kem đánh răng, nó là hóa chất sẽ tác động lẫn nhau và khiến nó bị ảnh hưởng xấu.



Bạn nên chờ ít nhất là 30 phút sau bữa ăn mới nên đánh răng là tốt nhất.



Lái xe sau khi ăn tối



Sau khi ăn no, lượng máu trên cơ thể sẽ đổ dồn vào sự vận động, co bóp của các cơ dạ dày, sẽ khiến bạn buồn ngủ và mất tập trung khi lượng máu ở hệ thống trung ương.



Do đó, khi lái xe bạn sẽ cần sự tập trung cao độ, nếu lái xe sẽ khiến lượng máu bị phân tán vừa không tốt cho thần kinh trung ương vừa làm giảm sự tiêu hóa thức ăn hoàn toàn không có lợi cho bạn.



Đi ngủ sau khi ăn



Tiêu hóa ứ trệ, tăng cân, khiến hệ tiêu hóa bị yếu đi là hậu quả của việc bạn ngủ ngay sau khi vừa ăn tối xong.



Trường hợp này thường xảy ra với những người có thói quen ăn tối muộn. Do đó, bạn nên sắp xếp thời gian, công việc hợp lý để ăn tối đúng giờ sẽ tốt cho sức khỏe hơn.