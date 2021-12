Những “siêu phẩm” biệt thự đẹp hiện đại vạn người mê

Biệt thự The One, Los Angeles, Mỹ

Biệt thự The One có diện tích hơn 9.700 m2, 600 công nhân đã phải làm việc liên tục trong vòng 8 năm để hoàn thiện công trình này. Là một trong những biệt thự hiện đại đẹp nhất thế giới, The One có view nhìn ra Thái Bình Dương ở phía Tây và dãy núi San Gabriel ở phía Đông.

Từ sân thượng của biệt thự, có thể ngắm được toàn cảnh của thành phố Los Angeles. Biệt thự có giá khoảng 340 triệu USD.

Biệt thự gồm 21 phòng ngủ (phòng ngủ lớn nhất rộng tới 510 m2), 42 phòng tắm, 5 bể bơi, gara đủ chỗ chứa 30 xe hơi, sân chơi bowling, hộp đêm, phòng gym, rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi cùng nhiều tiện ích xa hoa khác. Mặc dù là biệt thự đắt giá nhưng nội thất bên trong được bài trí đơn giản, không quá phô trương (ảnh the one 2 và 3)

Biệt thự Antilla, Mumbai, Ấn Độ