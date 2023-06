Những sếp doanh nghiệp nổi tiếng 'dính chàm' thao túng chứng khoán

Họ APEC

Ngày 28/6, Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, trong đó có ông Nguyễn Đỗ Lăng - Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã chứng khoán: APS), bà Huỳnh Thị Mai Dung (vợ ông Lăng) và ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị APS.

Đây là những bị can liên quan tới vụ án hình sự xảy ra tại APS, Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (mã chứng khoán: API) và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán: IDJ) - thường được biết đến là “họ APEC” và liên quan tới hệ sinh thái APEC Group. Những cổ phiếu này từng làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán trong năm 2021 với mức tăng lên tới cả chục lần.

Ông Đỗ Thành Nhân

Ngày 9/12/2022, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán: TVB) - về tội thao túng thị trường chứng khoán căn cứ theo quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings (mã chứng khoán: TGG), Công ty CP Louis Capital (mã chứng khoán: TGG), Công ty CP Louis Land (mã chứng khoán: BII), Công ty CP Chứng khoán Trí Việt vào ngày 20/4.

Trước đó, tháng 4/2022, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Louis Holdings, ông Đỗ Đức Nam - Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt… Các bị can đã dùng chiêu để thao túng giá cổ phiếu TGG, BII và các mã chứng khoán khác.

Trong năm 2021, dòng Louis với hàng loạt mã tăng trần liên tục và dồn dập các room “phím hàng”. Cổ phiếu TGG của Louis Capital tăng hàng chục lần từ mức 1.200 đồng hồi đầu năm 2021 lên trên 75.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 7/2021 sau khi ông Đỗ Thành Nhân và nhóm cổ đông liên quan đến Louis Holding thâu tóm Công ty Đầu tư và xây dựng Trường Giang rồi đổi tên thành Louis Captial.