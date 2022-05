“Những sân ga dọc đường” – một cõi không đặc quánh

“Những sân ga dọc đường” (The stations of life) gồm 7 tác phẩm điêu khắc đồng, 3 điêu khắc gỗ mít, 2 tranh in kẽm. Tác phẩm của Tăng Huy chẳng có bất cứ điều gì là cụ thể, không hẳn siêu thực hay trừu tượng, như quan niệm của tác giả, cho rằng chẳng có bất cứ điều gì là tồn tại trong cái mênh mông vô tận của hư vô, một cõi không trống rỗng đặc quánh, chứa đựng tất cả mọi thứ.

Tác phẩm với những thông điệp và diễn dịch hoàn toàn mới mẻ và riêng biệt, với những cái nhìn đi xuyên qua cuộc đời, những ý niệm về sự sống, về sự xuất hiện, sự hiện hữu, về sự tồn tại hay không tồn tại.

Theo tác giả, nhận thức được điều đó thì mọi nguồn năng lượng đều có thể được chuyển hoá thành nguồn năng lượng tích cực! Và nhận thức được điều đó thì có thể ý thức rõ ràng hơn về bổn phận, về phận sự, về trách nhiệm, về từng hành vi và hành động trong đời sống đang diễn ra mỗi ngày, trên một cuộc hành trình dọc theo một vòng xoáy tròn vô tận!

Giữa cõi đời thực ồn ào, tác giả cặm cụi hoàn thành các tác phẩm bởi cho rằng: “Một khi đã hội đủ những trải nghiệm cần thiết, thì những tiếng động hối hả dường như tan biến, những chuyển động tất bật tự nhiên dần trôi lẫn vào các tầng không gian im ắng và lặng lẽ, và cứ như vậy, tất cả mọi giác quan, mọi xúc cảm cứ vậy âm thầm dễ chịu hít thở trong thênh thang tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đủ để nhìn thấy mọi chuyển động uyển chuyển vẫn đang chuyển động và đủ để lắng nghe tất cả mọi xao động êm dịu vây quanh!”

Ở nơi tận cùng sâu thẳm của cõi lòng tác giả, nơi đó dường như đong đầy chứa đựng tất cả mọi thứ, có tiếng gió gầm gừ rin rít, có sắc màu vần vũ của những cơn mưa, có con sông phẳng lặng với từng con nước chìm sâu cuộn chảy, có tiếng chim kêu, có đám lau sậy đung đưa, có vạt nắng khô khốc, hừng hực và hăng hắc…

“Và ở nơi tận cùng của nơi cùng tận đó, ở một khoảng không mênh mông dừng chân vắng lặng, nơi dường như chẳng có gì cả, một nơi đặc quánh trống rỗng, một nơi hoàn toàn cô độc và tinh khiết, một nơi đẹp đẽ vô cùng!” – họa sĩ tự sự.

Nhận xét về tác phẩm của Tăng Huy, người trong giới đánh giá, với một tác phẩm nghệ thuật, thì cho dù với những mục đích gì, chứa đựng thông điệp gì, truyền tải những nội dung hay tư tưởng gì thì cũng bắt buộc phải đáp ứng đủ đầy và khắc nghiệt nhất những thuộc tính mỹ học và những nhu cầu của việc cảm thụ thẩm mỹ!

Tuỳ theo những kinh nghiệm hoặc trải nghiệm, tuỳ theo giới tính, tuỳ theo trình độ và văn hoá, tuỳ theo các chiều không gian, tuỳ theo mỗi thời đại sẽ dẫn đến những nhận thức và diễn dịch khác nhau, có thể hoàn toàn khác biệt hoặc tương đồng. Và điều này cũng hoàn toàn không liên quan gì đến sự thật hoặc chân lý, mà chỉ đơn giản là một ý niệm, một tư tưởng đang chuyển động và biến đổi, hoặc cũng có thể là đang biến đổi theo dòng thời gian...