Những sai phạm tại dự án núi Hang Diêm khiến nguyên Phó Chủ tịch Hà Nam bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với ông Trương Minh Hiến (SN 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) và ông Vũ Hữu Song (SN 1959, nguyên Giám đốc Sở TN&MT) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Trương Minh Hiến (thứ 2 từ trái sang) bị khởi tố. (Ảnh: CACC).

Theo Công an tỉnh Hà Nam, đây là diễn biến mới trong đấu tranh mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, từ năm 2017 - 2021.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khi thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt (Công ty Tiến Đạt) thuê để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất cống bê tông và gạch không nung xi măng cốt liệu tại núi Hang Diêm, bị can Trương Minh Hiến và Vũ Hữu Song đã buông lỏng quản lý. Đồng thời thiếu kiểm tra giám sát, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Tiến Đạt khi chưa đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Diễn - Giám đốc Công ty Tiến Đạt không nộp tiền trồng rừng thay thế và khai thác trái phép hơn 260.000m3 đá sét xi măng trong khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 20 tỷ đồng.