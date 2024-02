Những sai lầm về cách giảm nồng độ cồn

Tuy nhiên, caffeine có thể xua tan cơn buồn ngủ, có thể khiến bạn cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng nó không làm giảm nồng độ cồn trong cơ thể bạn.

Uống nước chanh

Một trong những sai lầm khi giải rượu nhiều người mắc phải nhất là cho người say rượu uống nước chanh hoặc các đồ uống chua. Tuy nhiên, nếu người say vẫn còn một lượng rượu trong người thì khi kết hợp với nước uống chua dễ gây nôn thêm, tổn thương dạ dày do có axit.

Đánh lừa máy thở