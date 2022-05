Những sai lầm nguy hiểm khi bật quạt mùa hè có thể khiến bạn liệt mặt, thậm chí sốc nhiệt, tử vong

Dưới đây là những sai lầm khi sử dụng quạt máy ngày nóng mà có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bạn và người thân.



Bật quạt thẳng vào người



Nhiều người có thói quen bật quạt xối thẳng trực tiếp vào người, thậm chí không đổi hướng trong một thời gian dài. Cách làm này tuy có thể giúp cơ thể dịu mát nhưng lại rất có hại cho sức khỏe. Ở vùng da được quạt thổi vào liên tục, mồ hôi sẽ bốc hơi nhanh hơn, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng, sự bài tiết mồ hôi bị mất cân bằng, gây ra các triệu chứng đau đầu, cảm cúm, choáng váng...



Vì vậy khi bật quạt nằm ngủ, bạn nên để quạt hướng lên tường hoặc trần nhà để không khí lưu thông tốt hơn. Phòng thoáng gió chỉ nên mở quạt ở tốc độ nhẹ, tốt nhất nên dùng quạt đảo chiều. Khi người có nhiều mồ hôi, bạn nên lấy khăn khô lau sạch rồi bật quạt từ xa để làm mát từ từ chứ không xối thẳng vào người, rất dễ bị cảm lạnh.



Để tốc độ quạt quá cao



Khi nhiệt độ môi trường vượt quá 30 độ C, tức gần bằng với nhiệt độ cơ thể thì gió từ quạt thổi ra cũng là gió ở nhiệt độ cao. Vì vậy, bật quạt ở mức cao nhất sẽ làm cho nhiệt độ bề mặt da giảm, lỗ chân lông bít lại, mồ hôi không thoát được ra ngoài, cơ thể cảm thấy nóng hơn, dễ dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức và đau lưng.



Do đó, bạn nên tránh để quạt ở tốc độ quá cao, và thay vì để quạt đứng yên tại chỗ thì bạn nên cho quạt quay để tản gió, lưu thông không khí tốt hơn.



Cho quạt vào màn



Mùa hè, chiếc quạt thường được trưng dụng tối đa. Cho quạt vào trong màn khi đi ngủ có thể giúp chúng ta cảm giác mát hơn nhưng ẩn sau đó là nguy cơ tai nạn không thể lường trước. Nếu để quạt vào trong màn ngủ và bật số to có thể gây thiếu oxy cho người ngủ. Điều đó lí giải vì sao bạn cảm thấy ngột ngạt, khó thở khi cho quạt vào bên trong màn.



Để quạt thổi vào một chỗ





Không nên để quạt thổi lâu vào một vị trí cố định trên cơ thể. Quạt điện chủ yếu chỉ dùng để điều tiết khí lưu trong phòng, qua đó gián tiếp làm mát. Để quạt thổi lâu ở một vị trí rất nguy hiểm cho người già và trẻ nhỏ.



Với khí hậu oi, nóng lúc hè về như ở nước ta, nhiều người thường xuyên bật quạt trong thời gian dài để giải nhiệt. Tuy nhiên đấy không phải là cách sử dụng quạt thông minh.



Nếu muốn dùng trong thời gian dài thì nên để quạt ‘nghỉ giữa hiệp’ khoảng 15 - 20 phút rồi hãy tiếp tục sử dụng.



Để quạt thổi trực tiếp vào đầu, mặt



Đầu là nơi hội tụ và giao thoa của dương khí. Khi đầu bị lạnh, nó sẽ ảnh hưởng đến đầu cũng như toàn bộ dương khí của cơ thể. Đầu dễ bị lạnh vì không có quần áo để che chắn, đó là lý do tại sao chúng ta nên sấy khô đầu ngay sau khi gội đầu.



Mặt cũng như vậy, nó có 2 kinh mạch trên mặt không nên bị gió thổi. Một khi cơ thể yếu, rất dễ gây co thắt mạch máu và thậm chí là tê liệt khuôn mặt. Điều này cũng có thể gây thiếu oxy lên não với các biểu hiện làm mặt tái nhợt, khó thở, yếu tay chân, chóng mặt, đổ mồ hôi khi di chuyển, giọng nói nhỏ... do ép phổi, lá lách và thận làm việc quá sức, gây giảm chức năng hoạt động.



Nếu bạn có sức khỏe yếu, bạn chỉ nên để quạt thổi trực tiếp trong một thời gian ngắn, không quá 10 phút. Thay vào đó hãy để quạt thổi vào tường để không khí lưu thông.



Sử dụng quạt khi đổ mồ hôi nhiều