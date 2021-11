Những rủi ro có thể gặp khi bạn uống sữa tươi chưa tiệt trùng

Quá trình thanh trùng làm mất hoạt tính của một số enzym trong sữa nhưng các nhà khoa học không cho rằng những enzym này quan trọng đối với sức khỏe con người. Một số chất dinh dưỡng có thể bị giảm đi phần nào trong sữa tiệt trùng như vitamin C nhưng chế độ ăn uống của chúng ta có rất nhiều nguồn cung cấp vitamin và các chất dinh dưỡng khác. Sữa tươi nguyên liệu không phải là nguồn cung cấp vitamin C chính cho con người.

Sữa tiệt trùng được xử lý đúng cách và được người tiêu dùng sử dụng đúng hướng dẫn sẽ rất ít có khả năng chứa vi trùng gây bệnh. Vì vậy, chúng ta nên sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa đã được tiệt trùng để đảm bảo an toàn.

Nhiều người tin rằng thực phẩm ít hoặc không qua chế biến sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Nhưng sữa tươi có chứa vi khuẩn và một số trong số chúng có thể gây hại. Vì vậy, nếu bạn có ý định uống sữa tươi sống vì bạn tin rằng đó là nguồn cung cấp vi khuẩn có lợi, bạn cần cân nhắc vì bạn có thể bị ốm do vi khuẩn có hại có trong sữa tươi chưa được tiệt trùng.

