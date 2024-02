Những 'Rồng con' nhà sao Việt tuổi 12 trổ mã xinh xắn, 'hot' trên MXH không kém bố mẹ nổi tiếng

Tuệ Lâm (sinh năm 2012) là con đầu lòng của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, con gái được mẹ nuôi dưỡng và chăm sóc. Trong những dịp đặc biệt của con, Quang Huy đều sắp xếp có mặt cùng vợ cũ chung vui.



Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh cô công chúa đầu lòng thu hút nhiều sự quan tâm.

Có thể thấy, dù chỉ mới 12 tuổi, Tuệ Lâm đã sở hữu chiều cao vượt trội, cao gần bằng mẹ. Chính bản thân Phạm Quỳnh Anh cũng từng bày tỏ sự bất ngờ trước màn dậy thì quá nhanh của con gái.



Cô bé Tuệ Lâm càng lớn càng xinh xắn, ra dáng thiếu nữ. Nhóc tỳ cũng được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Phạm Quỳnh Anh. Không chỉ vậy, con gái nhà nữ ca sĩ còn khiến nhiều người xuýt xoa bởi thành tích học tập cực tốt.

Phạm Quỳnh Anh cũng từng gây chú ý khi chia sẻ thông tin con gái đầu lòng Tuệ Lâm được tuyển thẳng vào lớp 2, không cần học lớp 1.



Phạm Quỳnh Anh từng tự hào chia sẻ: "Tuệ Lâm của mẹ rất thương gia đình, thương em An, rất biết nhường nhịn mỗi khi bị em An bắt nạt. Mong con gái của mẹ sẽ luôn giữ vững tính cách lương thiện, luôn mạnh khỏe, luôn là chị 2 gương mẫu để mẹ an tâm đi chiến đấu nhé!".



