Những quốc gia có nhiều lò phản ứng hạt nhân nhất thế giới

Ấn Độ, vận hành một chương trình năng lượng hạt nhân từ năm 1969, tuy nhiên, việc xây dựng gần đây hơn nhiều so với Mỹ, đạt được tuổi lò phản ứng trung bình hiện tại là 24,2 năm.

Thái Lan không có điện hạt nhân và mối lo ngại của công chúng về điều này càng gia tăng sau thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản năm 2011. Tuy nhiên, tháng 11/2022, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố Washington sẽ giúp Thái Lan phát triển các lò phản ứng hạt nhân nhỏ trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Những lò này sẽ an toàn vì không cần sự can thiệp của con người để tắt trong trường hợp khẩn cấp.

Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Thái Lan để triển khai công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ, chế tạo tại nhà máy và di động. Chúng cũng chiếm một diện tích nhỏ hơn so với các giải pháp năng lượng thay thế khác. Những lò phản ứng như vậy thường được coi là an toàn hơn vì chúng không cần sự can thiệp của con người để đóng trong trường hợp khẩn cấp.

Pháp tìm cách đẩy nhanh việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân

Trước cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Pháp đã soạn thảo dự luật nới lỏng thủ tục hành chính cấp phép cho các nhà máy điện hạt nhân mới, với mục tiêu tăng gấp đôi số lượng nhà máy điện hạt nhân và năng lượng tái tạo ở đất nước này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã coi năng lượng hạt nhân là trọng tâm trong nỗ lực đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, với kế hoạch xây dựng ít nhất 6 lò phản ứng mới.

Bộ trưởng Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher cho biết mục tiêu của dự luật là đẩy nhanh việc cấp giấy phép hành chính để đáp ứng lộ trình xây dựng lò phản ứng điều áp châu Âu (EPR). Dự luật này sẽ giảm bớt quy trình cấp phép hành chính cho các lò phản ứng được xây dựng gần các lò phản ứng hạt nhân cũ hơn.

Theo cơ quan năng lượng quốc gia Pháp, nước này có 56 nhà máy điện hạt nhân, cung cấp 70% điện năng cho cả nước.

Hạ Thảo (lược dịch)