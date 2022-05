Những phương pháp hữu ích dạy trẻ chậm nói hiệu quả cho ba mẹ có con cái "kiệm lời"

Trẻ chậm nói là như thế nào?

Chậm nói là một dạng chậm phát triển khá phổ biến ở trẻ và thường gặp hơn so với các dạng chậm phát triển khác. Trẻ chậm nói có nghĩa là khả năng ngôn ngữ của trẻ chậm hơn so với các mốc phát triển ngôn ngữ thông thường. Chẳng hạn: trẻ từ 3-4 tháng không có phản ứng với những tiếng động mạnh; trẻ 7 tháng tuổi nghe các tiếng động mà không có phản ứng; trẻ 12 tháng tuổi vẫn không thích giao tiếp với người khác, không biết nói dù chỉ một từ như bà hay mẹ...

Hiện có nhiều bậc cha mẹ coi vấn đề này là bình thường và chủ quan không chú ý đến nhưng cũng có nhiều gia đình lại lo lắng quá mức cũng không nên. Tuỳ theo mức độ chậm nói và độ tuổi của trẻ, cha mẹ nên nhờ các chuyên gia tư vấn và có sự can thiệp phù hợp để cải thiện tình trạng trong quá trình nuôi dạy con.

# Nguyên nhân khiến trẻ chậm nói

Trẻ chậm nói do nhiều nguyên nhân, có thể do có vấn đề ở cơ quan phát âm hay do sự tác động của các yếu tố tâm lý, giáo dục gây rối loạn ngôn ngữ ở trẻ. Khi thấy trẻ chậm nói, trước tiên các bậc cha mẹ cũng đừng nên lo lắng quá, mà hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa Nhi để các bác sĩ kiểm tra. Đôi khi, chậm nói, chậm phát triển ngôn ngữ lại có thể là dấu hiệu báo động cho những rắc rối nghiêm trọng hơn như về bệnh lý nào đó, do tâm lý hoặc do tự kỷ.

Chậm nói đơn thuần đôi khi chỉ mang tính tạm thời và có thể mất đi nhờ sự trợ giúp của gia đình. Cha mẹ cần động viên trẻ “nói” bằng cử chỉ hoặc âm thanh, dành nhiều thời gian chơi với con, đọc sách và nói chuyện với bé. Tuy nhiên, chậm nói ở mức độ “nặng” hơn thì cần có sự can thiệp và trợ giúp về chuyên môn từ các chuyên gia, bác sĩ.