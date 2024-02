Những phiền toái khi lái xe vào mùa đông

Bên cạnh đó nên để điều hòa ở chế độ lấy gió ngoài để không khí ẩm bên trong không bị tù đọng. Không nên để bên trong khoang lái những đồ vật bị ẩm ướt, như áo khoác, giày…vì chúng sẽ khiến độ ẩm tăng cao.

Một mẹo nhỏ để giảm ẩm bên trong xe là sử dụng cát vệ vốn có độ hút nước cao, cho vào túi vải và đặt dưới sàn xe. Việc làm này sẽ giúp giảm độ ẩm bên trong cabin, khiến tình trạng mờ kính khó xảy ra hơn. Nên thay thế cát mỗi tuần.

Lốp non hơi

Khi lái xe vào mùa đông, không khí lạnh sẽ khiến áp suất lốp giảm. Thông thường, áp suất sẽ giảm khoảng 1-2 PSI (0,07-0,14 bar) khi nhiệt độ hạ 10 độ C. Xe chạy với lốp non hơi sẽ khiến tuổi thọ lốp giảm, tốn xăng hơn, ảnh hưởng đến cảm giác lái và độ an toàn. Do đó tài xế nên kiểm tra áp suất lốp thường xuyên hơn khi thời tiết chuyển lạnh.

Lưu ý nên bơm đúng áp suất lốp có ghi trên bệ cửa, việc bơm quá căng sẽ khiến lốp mòn không đều và dễ bị hiện tượng trượt nước nếu đi trên bề mặt đường trơn, có vũng nước.

Theo VTC