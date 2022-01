Những phi vụ buôn lậu vàng, USD cực lớn gây chấn động miền Tây

Những "chiến tích" buôn lậu bất hảo của Mười Tường

Trở lại vụ án bà trùm “buôn lậu” Mười Tường, động thái mới nhất là cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can, bắt giam đối với ông Nguyễn Văn Sang (51 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) về hành vi “Rửa tiền”.

Ông Sang là Trung tá công an, từng giữ chức Đội phó an ninh, Đội Trưởng cảnh sát giao thông (Công an thị xã Tân Châu). Hồi cuối năm 2020, ông Sang được điều động về Phòng cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang, sau đó xin nghỉ hưu sớm.

Công an đọc lệnh bắt giam đối với ông ông Nguyễn Văn Sang

Ông Sang bị bắt khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mở rộng vụ án “rửa tiền" liên quan đến bà trùm buôn lậu Mười Tường.

Theo Công an tỉnh An Giang, bị can Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ huyện Châu Phú), nguyên cán bộ Công an để điều tra hành vi “rửa tiền”. Ông Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Mười Tường phạm tội mà có.

Số vàng, USD có liên quan đến vụ án của bà trùm Mười Tường