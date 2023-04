Những phân đoạn ấn tượng của Lệ Hằng đóng Hoài Thatcher phim 'Xin Hãy Tin Em'

Your browser does not support the video tag.

Xin Hãy Tin Em là bộ phim truyền hình được đạo diễn Đỗ Thanh Hải thực hiện vào năm 1997. Bộ phim khai thác đề tài của những sinh viên năm cuối, trong đó Hoài Thatcher (do Bùi Thị Lệ Hằng thủ vai) là nhân vật chính.