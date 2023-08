Những ‘ông hoàng, bà chúa’ hát nhạc phim cổ trang đình đám nhất Trung Quốc

Ngoài ra, một số ca khúc đáng chú ý khác bao gồm Yêu Như Lưu Ly (Lưu ly mỹ nhân sát), Độc thoại (Thiên kê chi bạch xà truyền thuyết), Dư Tình (Thương Lan Quyết), Hương Mai Như Xưa (Như Ý Truyện), Quyết Luyến (Thiên cổ quyết trần).

3. Trương Kiệt

Trương Kiệt (20/12/1982), sinh tại Thành Đô, Trung Quốc. Năm 2011, Trương Kiệt kết hôn với bà xã Tạ Na, sao nữ nổi tiếng trong giới giải trí CBiz.

Trương Kiệt khởi nghiệp trong cuộc thi tuyển chọn tiếng hát "My Show" của đài Phương Đông vào năm 2004. Nam ca sĩ xuất sắc giành giải Quán quân, mở ra cơ hội hợp tác với công ty Thượng Đằng. Thời gian này, Trương Kiệt ra mắt hai album đầu tiên mang tên “The first album” và “Love me again”.

Năm 2007, Trương Kiệt tham gia cuộc thi tuyển chọn giọng hát “Super Boys” của Đài truyền hình Hồ Nam sau khi bị đóng băng hoạt động vì biến cố của công ty. Nhờ vào giọng ca trầm ấm và sâu lắng, anh tiếp tục khẳng định bản thân ở vị trí Quán quân khu vực Thành Đô. Sau đó, Trương Kiệt được mời hát nhạc phim cho nhiều tác phẩm cổ trang đình đám, dần dần có được vị thế vững chắc trong làng nhạc cổ trang CBiz.

Những bài hát rất được yêu thích của nam ca sĩ bao gồm Tam Sinh Tam Thế (Tam sinh tam thế thập lý đào hoa), Thiên Hạ (Thần thoại), Phù Tru (Tru tiên), Trầm Hương (Trầm vụn hương phai), Vạn Vật Không Bằng Nàng (Trường tương tư).