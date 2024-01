Những nơi nổi tiếng du khách không còn có thể ghé thăm trong năm 2024

Noma được trao ba sao Michelin và nổi tiếng về ẩm thực Bắc Âu. Thực đơn tập trung vào các nguyên liệu địa phương theo mùa, luân phiên thay đổi ba lần một năm. Nhà hàng từng 5 lần đạt giải nhà hàng tốt nhất thế giới do Thewords50best công bố, lần gần nhất năm 2021.

Vở diễn "Bóng ma trong nhà hát", New York, Mỹ

Sau 35 năm và gần 14.000 buổi biểu diễn, vở nhạc kịch mang tính biểu tượng “Phantom of the Opera", đã có buổi trình diễn cuối cùng trên sân khấu ở New York vào năm 2023.

Đây là vở diễn có thời gian biểu diễn dài nhất từ ​​​​trước đến nay của Broadway, đánh bại các vở nhạc kịch nổi tiếng khác như “Cats”, “Les Miserables” và “A Chorus Line”.

Bảo tàng Pergamon, Berlin, Đức

Pergamonmuseum là một phần của khu phức hợp 'Đảo Bảo tàng' được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới của Berlin.

Bảo tàng sẽ đóng cửa cho đến năm 2027 do dự án nâng cấp đầy tham vọng nhằm tạo ra một khu vực dành cho người đi bộ, mở rộng các phòng triển lãm và nhiều hoạt động khác.

Tảng đá Vòi Voi, Đài Loan, Trung Quốc