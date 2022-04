Những nơi nào công an xã, phường sẽ được đăng ký, cấp biển số xe máy?

Những ngày qua, thông tin Bộ Công an phân cấp cho công an xã, phường, thị trấn (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình thu hút sự chú ý của dư luận.

Tuy nhiên, thực tế không phải ở địa phương nào cũng được phân cấp thực hiện việc này.

Thông tư số 15/2022 sửa đổi, bổ sung một số thông tư (gồm Thông tư số 43/2017, Thông tư số 45/2017; Thông tư 58/2020; Thông tư 65/2020; Thông tư 68/2020; Thông tư 73/2021) của Bộ Công an quy định: Thực hiện phân cấp đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên cho Công an cấp xã/phường/thị trấn có số lượng trung bình 3 năm liền kề gần nhất, đã đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong 1 năm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn cấp xã (trừ các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; các thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở và cấp xã nơi Công an cấp huyện đặt trụ sở).