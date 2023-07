Những 'nỗi khổ' của cô gái lấy chồng triệu phú

Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail, Linda là người Mỹ nhưng sống ở Dubai. Cô có một cuộc sống không công việc đầy hào nhoáng, thường xuyên đi du lịch với bạn bè và luôn được mời tới các spa sang trọng.

Tuy nhiên, cô gái 23 tuổi này lại than thở về những nỗi khổ như thường xuyên lo lắng bị cướp túi xách và đồ trang sức hàng hiệu đắt tiền, không được tự mình lái xe và mệt mỏi vì phải đi du lịch liên tục. Linda cũng thường xuyên chia sẻ các video về cuộc sống đáng ghen tị của mình trên mạng xã hội.

Linda và chồng. Ảnh: Daily Mail

Linda cho hay, tiền của cô không phải là do chồng cho, mà vào năm 19 tuổi, cô đã trở nên giàu có từ việc kinh doanh thành công spa y tế Flip Your Look. Chồng của Andrade là một nhà giao dịch tiền điện tử.