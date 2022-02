Những nhóm cổ phiếu ngược dòng ngoạn mục trong tuần qua

Các doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam đã tận dụng hiệu quả một số lợi thế từ Hiệp định EVFTA để gia tăng giá trị xuất khẩu gạo sang EU, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cước vận tải biển đi châu Âu tăng mạnh và nhập khẩu gạo của EU giảm trong năm nay.

Không chỉ các nhóm cổ phiếu nói trên, cổ phiếu dệt may có vẻ cũng được nhà đầu tư quan tâm trong phiên cuối tuần.



Thực tế cổ phiếu của các doanh nghiệp dệt may đều tăng giá trong phiên cuối tuần, nhưng mức tăng cho thấy xu hướng tăng giá của nhóm này chưa rõ rệt. Cụ thể, VGT của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tăng 3,04% lên 27.100, MSH của May Sông Hồng tăng nhẹ 1% lên 80.000 đồng/cp sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp; STK của Sợi Thế Kỷ cũng chỉ tăng nhẹ 0,8% lên 54.300 đồng/cp; TNG của CTCP Đầu tư thương mại Thành Thành Công tăng 1,18% lên 34.400 đồng/cp; NDT của Dệt Nam Định tăng 0,79% lên 25.500 đồng/cp; ADS của CTCP Damsan tăng 1,25% lên 32.300 đồng/cp. Trong đó, TNG, NDT và ADS tăng giá phiên thứ ba liên tiếp.

Không liên quan đến tình hình quốc tế, nhưng nhóm cổ phiếu dược phẩm và y tế cũng có tuần giao dịch tích cực với mức tăng 2,4% trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 trên cả nước liên tiếp lập đỉnh, các mã chủ chốt có thể kể đến như TNH của CTCP Bệnh viện Thái Nguyên tăng 6,2%, JVC của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật tăng 5,1%, LDP của Dược Lâm Đồng tăng 2,8%, DVN của Dược Việt Nam tăng 4,5%, MKP của MekongPharm tăng mạnh 33,1%, DHG của Dược Hậu Giang tăng 4,5%...