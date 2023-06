Những nhân vật chiến thuật làm nên cú ăn ba vĩ đại của Man City

Man City được đánh giá cao hơn hẳn Inter Milan ở trận chung kết Champions League 2022-2023. Tuy nhiên, kịch bản trận đấu này khác xa hình dung của nhiều người và sau chiến thắng trên sân Ataturk (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ), thầy trò HLV Pep Guardiola đã hoàn tất cú ăn ba vĩ đại (Premier League, FA Cup và Champions League).

Thầy trò Pep Guardiola không hề áp đảo và đánh bại đội bóng đến từ Italy một cách dễ dàng. Ngược lại, Man City đã phải rất chật vật trước Nerazzurri (Xanh-đen, biệt danh của Inter) đầy sự tin.

Không chỉ vậy, Inter chơi bóng sắc sảo từ cá nhân đến đấu pháp tổng thể, biến cỗ máy hủy diệt Man City trở nên tầm thường và khiến trận chung kết cân bằng tới nỗi sau bàn thắng của Rodri, HLV Guardiola phải sử dụng chiến thuật đổ bê tông (catenaccio), lối chơi đặc trưng của các đội bóng Italy, bao gồm chính Inter.

Và nếu Romelu Lukaku và các đồng đội không kém duyên, kịch bản cuộc đụng độ tại Istanbul có lẽ đã khác.

Để dễ hình dung, hãy nhìn vào số liệu thống kê để thấy rằng Inter xứng đáng đá hiệp phụ: Nerazzurri có tổng xác suất ghi bàn (xG) gấp đôi so với Man City (1,81 so với 0,94), dứt điểm cũng gấp đôi đối thủ (14 so với 7), số lần hưởng phạt góc vẫn gấp đôi (4 so với 2), tương tự là số cơ hội ăn bàn rõ rệt và một lần đưa bóng dội xà ngang.

Sau khi Man City có bàn thắng, các học trò của HLV Guardiola chỉ cầm bóng vỏn vẹn 39% và tung ra duy nhất một pha dứt điểm so với con số 8 của Inter. Tuy nhiên, không vì thế The Citizens không xứng đáng vô địch. Vì dám "nhường bóng cho đối thủ tấn công", Man City càng xứng đáng để bước lên ngôi cao nhất của bóng đá châu Âu.

Không ai soi mói Real Madrid chơi bóng như thế nào để thiết lập sự thống trị tại Champions League. Tự thân các chức vô địch như những chiến công kỳ vĩ dệt nên huyền thoại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và khiến mọi đối thủ e sợ.

Man City mùa này cũng vậy. Họ cầm bóng ít hơn, phòng ngự nhiều hơn, thi đấu đơn giản thay vì tạo ra các biến chiêu phức tạp, nhưng họ giành cú "ăn ba". Guardiola dường như đã ngộ ra tinh túy trong câu nói của Johan Cruyff, nhà hiền triết của thế giới bóng đá, người thầy vĩ đại của chính mình: "Bóng đá là trò chơi đơn giản nhưng để chơi bóng đơn giản lại là điều khó khăn nhất".

Nhìn lại hành trình bước đến chức vô địch Champions League 2022/23, không chỉ 27 phút cuối trận chung kết Man City mới chơi phòng ngự theo kiểu co cụm.

Ở các trận đấu loại trực tiếp, lần lượt chạm trán RB Leipzig ở vòng 1/8, Bayern Munich tại tứ kết và Real Madrid trong trận bán kết, Man City đều thủ hòa thành công, theo đúng nghĩa đen, trên sân đối phương với tỷ số 1-1.

Vì kết quả này, xuất hiện những ý kiến chê bai Man Xanh thi đấu kém cỏi, sa sút phong độ và khiến Guardiola không dưới một lần nổi đóa. "Các bạn mong chờ điều gì?", vị chiến lược gia người Catalonia đáp trả sau trận hòa thất vọng trước RB Leipzig. "Man City không đến đây đá giao hữu. Các bạn xem được bao nhiêu trận của RB Leipzig rồi? Đừng kỳ vọng chúng tôi đến đây rồi thắng 5-0. Thật viển vông".

Đến trận hòa với Real Madrid tại Santiago Bernabeu, trước câu hỏi khá xách mé rằng: "Mọi người đều nghĩ Man City sẽ hủy diệt Real Madrid", Guardiola trả lời gay gắt: "Mọi người là ai thế. Bạn có biết Man City đang phải đối đầu với đội bóng nào không? Anh có biết Real Madrid đã giành bao nhiều chức vô địch Champions League không? Tôi chẳng liên quan nếu anh nghĩ Man City sẽ thắng 6-0".

Tương tự màn đổ bê tông ở chung kết, tại Bernabeu, Man City chỉ cầm bóng vỏn vẹn 43% trong hiệp 2, tung ra 4 pha dứt điểm, bằng 1/3 so với đối thủ. Và không chỉ tại đấu trường Champions League với những trận đấu theo thể thức loại trực tiếp đầy khắc nghiệt, ở cuộc đua đường trường Premier League, Pep Guardiola cũng sẵn sàng đổ bê tông khi cần.

Chẳng hạn trận đại chiến với Arsenal trong khuôn khổ lượt đi, The Citizens chỉ cầm bóng 36%, tỷ lệ kiểm soát bóng thấp kỷ lục trong sự nghiệp của nhà cầm quân người Catalonia.

Điều đáng nói, ở các trận đấu nhường thế trận cho đối phương ấy, giống như trận chung kết, Man City đều đạt được mục tiêu. Thầy trò Pep Guardiola thủ hòa RB Leipzig trên sân đối phương trong trận lượt đi và giành chiến thắng hủy diệt trên sân nhà ở lượt về.

Trong cuộc so tài với Arsenal, Man City chỉ cầm bóng bằng 1/3 đối thủ tại Emirates, The Citizens cũng giành chiến thắng 3-1, một trong những bước ngoặt để đội bóng này bảo vệ thành công chức vô địch Premier League.