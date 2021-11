Những nhầm tưởng về phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19

1. Các phản ứng sau tiêm nhưng không phải do vaccine COVID-19



Sốt là phản ứng thường gặp sau tiêm, với bất kỳ vaccine nào cũng có thể gặp phản ứng này.



Với vaccine phòng COVID-19 vaxzevria (Astra Zeneca) được ghi nhận khoảng 40% bệnh nhân có sốt sau tiêm, trong đó 7,6% sốt trên 38°C.



Đây không phải là phản ứng nguy hiểm, nhưng nếu sốt trên 38,5°C thì cần sử dụng thuốc hạ sốt để kiểm soát nhiệt độ cơ thể, tránh các biến chứng của việc tăng thân nhiệt quá mức và để người bệnh dễ chịu hơn.

Tiêm vaccine COVID-19 là biện pháp quan trọng nhất trong phòng dịch.

Tuy nhiên, khá nhiều bệnh nhân sau tiêm thấy bị sốt, mệt... tự ra hiệu mua thuốc về uống. Sau uống mẩn đỏ toàn thân, phù mắt, thở rít, tím tái... (đây là những biểu hiện có thể gặp sau khi dùng thuốc). Nếu không chẩn đoán và xử trí đúng thì dễ lầm tưởng nguyên nhân tại phản ứng là do vaccine.



Ngoài phản vệ , còn rất nhiều nhóm bệnh khác phải nhập viện sau tiêm vaccine COVID-19 , nhưng thực ra chẳng hề liên quan đến vaccine, ví dụ:



1. Mất kiểm soát huyết áp



Nhiều trường hợp đã biết mình mắc bệnh tăng huyết áp, nhưng do quá lo lắng mà huyết áp tăng cao cả trước, trong, sau khi được tiêm ngừa.



Một số trường hợp khác, khi khám sàng lọc trước tiêm, đo huyết áp rất cao mới biết mình bị tăng huyết áp, bởi trước đó chưa bao giờ đo huyết áp nên không phát hiện ra mình bị mắc bệnh.



2. Rối loạn nhịp tim



Nhiều trường hợp nhịp tim tăng cao trên 100 chu kỳ/phút cả trước, trong, sau tiêm chủng. Nhưng hầu hết các trường hợp là do bệnh sẵn có nhưng không được phát hiện, không được điều trị. Nhưng trường hợp nhịp tim tăng do tâm lý thì sẽ dần dần tự ổn định.



3. Rối loạn glucose máu/đái tháo đường



Trường hợp này thường gặp do dùng các loại thuốc điều trị triệu chứng gây tăng glucose máu: Các thuốc giảm đau chống viêm (NSAID) hoặc các loại corticoid mà rất nhiều hiệu thuốc bán không cần đơn của bác sĩ.



4. Rối loạn ý thức, co giật do hội chứng cai rượu



Tình trạng này gặp ở những người nghiện rượu hoặc có thói quen sử dụng rượu (đặc biệt ở nông thôn). Đây là bệnh nhân được dặn phải nghỉ uống rượu 3 hôm trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, khi ngừng uống rượu đến ngày thứ 3 thì tay chân bệnh nhân bắt đầu run rẩy do hội chứng cai rượu. Tiêm xong vaccine, người bệnh về nằm co quắp trên giường, gọi hỏi không thưa, thậm chí sùi bọt mép co giật từng cơn. Người nhà đưa vào bệnh viện và lầm tưởng do phản vệ với vaccine COVID-19.



5. Đột quỵ



Lấy số liệu năm 2020 là thời điểm Việt Nam chưa tiêm vaccine COVID-19: Chỉ một tháng cuối năm 2020 (từ ngày 9/11 đến 15/12/2020), Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận khoảng 1.000 ca đột quỵ, trong đó hơn 100 ca là bệnh nhân trẻ có độ tuổi trung bình từ 18 đến 44 tuổi.



Cả nước một năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ phải nằm viện, hay cứ 6 người thì có 1 người có nguy cơ đột quỵ...



Mùa đông cũng là mùa đột quỵ.



Do đó, tỉ lệ bệnh nhân nhập viện do đột quỵ ở thời điểm này dù có tăng cao, nhưng nguyên nhân không phải là do tiêm vaccine COVID-19.



Để tránh đột quỵ (nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não...), chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ. Trong nhà có người trên 50 tuổi phải có máy đo huyết áp cá nhân để thi thoảng tự kiểm tra huyết áp. Đừng đợi đến lúc khám trước tiêm mới phát hiện ra bệnh thì muộn.



2. Tiêm vaccine COVID-19 không đáng ngại như bạn nghĩ



Cho đến hiện nay, khi dịch COVID-19 đã bùng phát, thậm chí là khó kiểm soát ở nhiều nơi, nhưng một số người vẫn còn e ngại về sự an toàn của vaccine COVID-19.