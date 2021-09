Những nhà lãnh đạo nào đến dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76?

Theo thông báo của Sở Cảnh sát thành phố New York, các con phố xung quanh trụ sở LHQ tại New York sẽ đóng hoàn toàn kể từ 6h sáng 20/9. Các trạm kiểm soát an ninh theo nhiều vòng ở khắp các tuyến đường dẫn tới trụ sở LHQ đã được thiết lập và chỉ cho phép những người được cấp thẻ mới vào khu vực này.

Hiện cảnh sát New York chưa ghi nhận có nguy cơ an ninh nào rõ rệt đe dọa hội nghị cấp cao của LHQ, mặc dù đã nhận được thông tin về khoảng 37 cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong tuần lễ tới.

Cảnh sát New York áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh ở mức cao nhất cho sự kiện này.