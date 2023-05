Những nguyên tắc an toàn khi cho trẻ đi bơi phụ huynh không nên bỏ qua

Vào mùa hè, phụ huynh thường cho con em mình đi bơi lội để giảm bớt sự nóng nực do thời tiết gây ra. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm xảy ra nhiều trường hợp đuối nước nhất trong năm. Do đó, phụ huynh cần phải trang bị nguyên tắc an toàn khi cho trẻ đi bơi, tránh xảy ra trường hợp không mong muốn.

Việc trang bị nguyên tắc an toàn bơi cho phụ huynh và con trẻ là điều rất quan trọng.

Trước khi bơi

Phụ huynh cần phải chuẩn bị trước cho con em mình một số vật dụng cần thiết khi hoạt động bơi lội như: khăn lông, dầu gội, xà phòng tắm thuốc nhỏ mắt dầu nóng, quần áo bơi, kính và mũ bơi, phao...

Đặc biệt, trước khi xuống hồ bơi, nên cho trẻ tắm trước bằng nước sạch để theo dõi phản ứng của trẻ với nước. Nếu có một số biểu hiện bất thường như chóng mặt, loạng choạng tuyệt đối không cho trẻ xuống bể bơi lúc này. Do đây là thời điểm cơ thể không thể thích ứng với môi trường nước.