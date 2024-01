Những người nổi tiếng có nền tảng học vấn đáng ngưỡng mộ

Dwayne Johnson sinh ra trong một gia đình có truyền thống đấu vật. Cha anh là Rocky Johnson - nhà vô địch đô vật gốc Phi đầu tiên còn ông ngoại của nam nghệ sĩ là tù trưởng Peter Maivia, người Samoa tiên phong chơi đấu vật. Ngoài sự nghiệp đấu vật lẫy lừng, gia tài điện ảnh đồ sộ, mức thu nhập trong mơ và tổ ấm hạnh phúc, ít ai biết rằng, Dwayne Johnson có bằng cử nhân với chuyên ngành kép về tội phạm học và sinh lý học.



Emma Watson tốt nghiệp Đại học Brown với bằng cử nhân văn học Anh. Trong khoảng thời gian theo học tại Đại học Brown, Emma Watson vẫn không quên tập trung cho nghiệp diễn. Cô đã tham gia hai phần phim “Harry Potter và bảo bối tử thần”, “The Perks of Being a Wallflower”, “This is the End”, “Noah”. Emma Watson được coi là một trong những nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của điện ảnh Hollywood