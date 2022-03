Những người hỗ trợ, livestream cùng Nguyễn Phương Hằng có liên đới?

Trao đổi với VTC News về sự liên đới của những người cùng tham gia livestream với Nguyễn Phương Hằng, TS. LS Đặng Văn Cường, Trưởng phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ hành vi cụ thể của từng sự việc.

Cụ thể, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ là lợi dụng quyền tự do nào: quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp... hay tự do lập hội. Tương tự, cơ quan điều tra cũng làm rõ, xác minh hành vi xâm phạm lợi ích Nhà nước của Nguyễn Phương Hằng. Từ đó, "xác định hậu quả do hành vi gây ra, cũng như xác định người bị hại trong vụ án này", LS Cường nói, thêm vào rằng cơ quan điều tra sẽ thu thập thông tin tài liệu từ những phát ngôn, từ những buổi livestream, thông tin của Nguyễn Phương Hằng cũng như là những người có liên quan.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ, ngoài Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ thì còn có ai thực hiện hành vi này hay không? Bởi quá trình thực hiện hành vi này không chỉ một mình Hằng thực hiện, có người phụ giúp về mặt kỹ thuật cũng như về mặt nội dung, thông tin, đằng sau đó còn cả một đội ngũ tư vấn, hỗ trợ và cả những người tham gia livestream, cùng bàn luận trên mạng xã hội sẽ được điều tra.