Những người giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm sẽ bị điều tra

Những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ bị Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an tiếp tục điều tra những cá nhân giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng (Ảnh: A.X).

Đối với những cá nhân sử dụng kênh YouTube để đưa, chia sẻ thông tin liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like để tăng thu nhập và các nghi can liên quan khác, nhà chức trách sẽ phối hợp với lực lượng an ninh mạng, lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ.