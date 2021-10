Những ngôi sao châu Á bị nghi ngờ 'ăn thịt Đường Tăng' để trẻ mãi không già

Thời mới ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009, Sandara vẫn được công chúng ưu ái gọi là em út giả của nhóm bởi vẻ ngoài quá trẻ trung, khiến ai không biết nhóm đều nghĩ cô nhỏ tuổi nhất dù sự thật cô thuộc hàng lớn tuổi nhất 2NE1.

Góp mặt trong 2 show Video Star và Stage K trong năm 2019 này, Sandara chứng minh danh hiệu mỹ nhân không tuổi của mình không phải là hư danh. Đặc biệt khi cô để lại kiểu tóc thương hiệu của mình trong Fire ngày xưa, trông Dara thật sự không khác đi mấy so với những ngày vừa ra mắt ấy.



Dara của 2009 và Dara của 2019 chẳng có khác biệt

6. Kim Jaejoong

Kim Jaejoong ra mắt là thành viên của nhóm nhạc thần tượng DBSK dưới trướng SM năm 2003, vẻ đẹp trai cùng giọng hát ngọt ngào của anh đã sớm chiếm được cảm tình của khán giả khắp châu Á.

Sau 10 năm mới lại xuất hiện trên các chương trình truyền hình như Taste of love 2 hay Are you eating well?, anh chàng gây sốt bởi khuôn mặt vẫn trẻ trung như thời còn sát cánh cùng DBSK. Sinh năm 1986 tức nay đã ngoài 30, nhưng nhan sắc anh không có vẻ gì là bị thời gian làm cho hao gầy cả.

Theo bạn nghĩ, những ngôi sao này đã làm gì mà trẻ trung đến vậy?