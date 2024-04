Những nghệ sĩ Việt yêu bền, cưới lâu nhưng không đăng ký kết hôn

Đã bên nhau hơn 8 năm nhưng doanh nhân Đức An và cựu mẫu Phan Như Thảo vẫn chưa tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn.

Lý giải về lý do chưa đăng ký kết hôn, Phan Như Thảo cho biết do cô... lười. Chân dài 9X chia sẻ, doanh nhân Đức An cũng nhiều lần nhắc cô cùng anh làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng cựu người mẫu lại cho rằng chuyện này không quan trọng.

"Có nhiều người để lại bình luận trong bài đăng của tôi, nói rằng phụ nữ nên có một danh phận. Tuy nhiên tôi nghĩ tờ giấy đăng ký kết hôn không ảnh hưởng gì đến giá trị của tôi. Một tờ giấy không phải là cái còng hay sợi dây để trói chặt đối phương lại", Phan Như Thảo bày tỏ.

Đăng ký kết hôn là thủ tục pháp lý nhằm công nhận xác lập quan hệ hôn nhân giữa hai bên nam và nữ khi kết hôn. Việc đăng ký kết hôn phải được thực hiện tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân theo quy định về thủ tục đăng ký kết hôn được quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và pháp luật về hộ tịch.

Theo quy định của Điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014, thẩm quyền đăng ký kết hôn do “UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện việc đăng kí kết hôn”. Đối với trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài, việc đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền của “UBND cấp huyện nơi thường trú của công dân Việt Nam”, quy định tại Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014.

Do đó, việc đăng ký kết hôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giấy đăng ký kết hôn là một loại giấy tờ hộ tịch nhân thân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận người đó nằm trong trình trạng hôn nhân. Sau khi đăng ký kết hôn, sẽ phát sinh quyền lợi và nghĩa vụ đối với người chồng và người vợ. Nếu như nam nữ sống chung mà không đăng ký kết hôn sẽ khó khăn trong việc xác định tài sản chung và tài sản riêng, cũng như rất khó để chứng minh quyền lợi của mình.

Theo Gia đình Việt Nam