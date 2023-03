Những nghệ sĩ lấy âm nhạc để đấu tranh cho bình đẳng giới

Run The World (Girls) là đĩa đơn (single) đầu tiên trích từ album 4 ra mắt năm 2011 trở thành một trong những bản hit (bài hát được nhiều nghe) in dấu tên tuổi cho Beyoncé, bước đầu đưa cô trở thành biểu tượng nữ quyền lớn của thời đại.

Các ca khúc của cô như Me, Myself and I, Irreplaceable … đều tôn vinh người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực và gợi cảm.

Không chỉ ca hát, Beyonce còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác như nhân đạo, bình đẳng giới hay thời trang. Chime for Change - Một tổ chức từ thiện hướng tới phụ nữ và các bé gái được Beyoncé đồng sáng lập - đã triển khai chiến dịch "Stand In Formation" để kêu gọi người hâm mộ tham gia quyên góp cho quỹ giáo dục, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy bình đẳng giới.



Ca sĩ Katy Perry

Theo Beyoncé, những chiến dịch chống phân biệt chủng tộc, kêu gọi nam giới đứng lên bảo vệ phụ nữ và trẻ em cần phải tiến hành thường xuyên hơn trên phạm vi toàn thế giới.

Được mệnh danh là nữ hoàng sáng tạo của các video âm nhạc, những sản phẩm Katy Perry tạo ra như Part Of Me, Roar, Hot N Cold, If We Ever Meet Again luôn thu hút được khá nhiều sự chú ý bởi phong cách độc đáo, thị hiếu có một không hai và ý nghĩa sâu xa mà nó mang lại.

Từ những thông điệp về cuộc sống, tuyên ngôn nữ quyền, những MV của Katy Perry luôn hứa hẹn mang tới cho người xem một trải nghiệm vô cùng mãn nhãn với sự kết hợp đồng đều và đồng điệu về màu sắc lẫn hình ảnh. Cũng chính vì điều này mà âm nhạc của nữ nghệ sĩ đã chiếm được khá nhiều sự ưu ái của người xem và cả giới chuyên môn.

Còn Ariana Grande đã nhận được nhiều giải thưởng và 22 kỷ lục Guinness thế giới trong suốt sự nghiệp của mình. Cô luôn sẵn sàng bảo vệ cộng đồng LGBT và quyền bình đẳng của phụ nữ.

Năm 2019, Ariana Grande đã khiến nhiều người cảm phục khi cô nàng quyết định dùng toàn bộ số tiền thu được từ buổi hòa nhạc tại Atlanta (Georgia, Mỹ) cho trung tâm Plazed Parenthood giữa tình hình làn sóng phản đối bộ luật chống nạo phá thai diễn ra rầm rộ ở một số tiểu bang của nước Mỹ.



Ca sĩ Ariana Grande

Ngoài âm nhạc, Grande đã sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội của mình để vận động cho bình đẳng giới, bình đẳng chủng tộc và quyền của cộng đồng LGBT Tới giữa năm 2018, ca sĩ Ariana Grande chính thức trở thành ngọn cờ mới của phong trào nữ quyền.