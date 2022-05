Những ngày tới Hà Nội liệu còn mưa to 'lịch sử' như chiều qua?

Vào thời điểm cuối tháng 5 như hiện nay, ở các tỉnh Bắc Bộ thường xuất hiện mưa giông nhiệt vào buổi chiều và tối. Như cơn mưa giông nhiệt mạnh ở Hà Nội vào chiều qua.

Diễn biến mưa giông những ngày tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu các buổi chiều tối có còn diễn ra những trận mưa giông lớn như hôm 29/5 hay không, thưa ông?

Theo nhận định của Trung tâm, từ nay đến ngày 31/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm khu vực Hà Nội) có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Chiều và đêm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, trong chiều và tối nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông; cục bộ có mưa vừa, mưa to.