Những ngày làm việc cuối cùng của ông Park Hang-seo

Huấn luyện viên Park Hang-seo có những khoảnh khắc đáng nhớ ở AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đã khép lại với đủ mọi cung bậc cảm xúc trên sân Mỹ Đình. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giữ nguyên cá tính của mình.

Sự căng thẳng, bực tức và niềm vui vỡ oà đã được ông Park thể hiện trong suốt 90 phút ngoài đường biên. Đây là trận đấu cuối cùng của ông Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình.

Dù ông Park và tuyển Việt Nam chưa khép lại hành trình tại AFF Cup 2022 nhưng lời chia tay với sân Mỹ Đình đã được gửi đi. Trên khán đài, những cổ động viên đã tri ân ông Park bằng dòng chữ to, ngắn gọn "Thank you" (Cảm ơn) cùng bức ảnh lớn của ông Park.