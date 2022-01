Những ngày khó quên trong đại dịch Covid-19, 'lý và tình' với dòng người về quê

Buổi tọa đàm diễn ra chiều 16/1 do Cục Truyền thông Công an nhân dân, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Hình ảnh những chiến sĩ Công an nhân dân không quản ngại gian khổ, hiểm nguy tham gia ở mọi mặt trận phòng chống dịch Covid-19 đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nhân dân. Trong đó, có những chiến sĩ Cảnh sát giao thông ngày đêm bám trụ tại chốt kiểm soát dịch.

Tọa đàm "Sắc nắng trên những tuyến đường" (Ảnh: Đình Hiếu)