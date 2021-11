Những ngày cuối đời trong cảnh tù tội của hoàng hậu xa hoa nhất nước Pháp

Your browser does not support the audio element.

Marie Antoinette sinh năm 1755, mất năm 1793 là nữ hoàng cuối cùng của nước Pháp trước cách mạng Pháp. Bà sinh ra là một nữ công tước nước Áo, là con gái út của hoàng hậu Maria Theresia và hoàng đế Francis I. Marie Antoinette kết hôn với Louis-Auguste, người thừa kế ngai vàng Pháp năm 15 tuổi. Vào ngày 10 tháng 5 năm 1774, chồng bà lên ngôi với tư cách là vua Louis XVI và bà trở thành hoàng hậu.

Marie Antoinette không được lòng dân chúng Pháp vì lối sống xa hoa, phóng túng. Vào ngày 21 tháng 9 năm 1792, chế độ quân chủ bị bãi bỏ và chồng bà, vua Louis XVI bị xử tử vào năm 1793.

Khi hoàng hậu của Pháp Marie Antoinette bị truy tố vào tháng 8 năm 1793, vài tháng sau vụ hành quyết chồng bà, bà đã đề nghị rằng đừng để cho bà phải "chịu đựng lâu". Tuy nhiên, bà đã trải qua hơn hai tháng sống trong cảnh tù túng trước khi bị xét xử và cuối cùng bị hành quyết vì tội phản quốc vào ngày 16 tháng 10 năm 1793.

Văn sĩ nổi tiếng nước Mỹ Will Bashor - người chuyên nghiên cứu về lịch sử Pháp đã từng tiết lộ về những sự kiện cuối cùng trong cuộc đời của hoàng hậu Marie Antoinette.