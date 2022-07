Những ngành nào có thanh toán không tiền mặt nhiều nhất

Quý II/2022, ghi nhận qua nền tảng thanh toán Payoo cho thấy, các giao dịch thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia tăng trưởng đến 84% về số lượng và gấp 3 lần về giá trị giao dịch so với Quý I. Hiện tại, Cổng dịch vụ công quốc gia giúp người dân và doanh nghiệp thanh toán tất cả các dịch vụ công cấp độ 4: Nộp thuế thu nhập cá nhân; Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính; Thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính; Đóng BHXH tự nguyện, Đóng và gia hạn BHYT; Thanh toán tiền điện, tạm ứng án phí, nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp,…

Mảng giáo dục là mảng có bứt phá mạnh nhất trong thời kỳ dịch bệnh do nhu cầu học và thanh toán học phí trực tuyến. Hiện mảng này vẫn tiếp tục giữ đà tăng trưởng từ năm ngoái đến nay.

Số lượng giao dịch thanh toán học phí qua Payoo luôn dẫn đầu các đơn vị thanh toán học phí tại TP.HCM. Quý II/2022, giá trị giao dịch thanh toán học phí tăng gấp 2,5 lần so với quý I và gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Với nhóm các trường đại học, cao đẳng và các trung tâm đào tạo, trung tâm anh ngữ, tăng trưởng giao dịch đạt 40% về số lượng và 50% về giá trị so với quý I/2022. Trong đó, giao dịch mã QR và hình thức trả góp 0% lãi suất ngày càng chiếm ưu thế trong nhóm này do phù hợp với nhu cầu chi trả linh hoạt của người dùng.

Du lịch bứt tốc mùa cao điểm

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng Sáu đạt 236,7 nghìn lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Không chỉ tăng lượng khách quốc tế, các điểm du lịch Việt Nam cũng đang đón nhận nguồn khách nội địa lớn nhờ cao điểm du lịch hè. Số liệu giao dịch thanh toán tại quầy qua máy Payoo POS của các doanh nghiệp kinh doanh mảng du lịch (bao gồm vé và lữ hành, lưu trú, gói nghỉ dưỡng,…) cũng tăng trưởng 60% về cả số lượng và giá trị so với Quý I/2022. Trong đó, hình thức thanh toán trả thẳng thẻ quốc tế và trả góp qua thẻ tín dụng chiếm đến hơn 95%, chủ yếu đến từ mảng lưu trú, gói nghỉ dưỡng.