Những ngã rẽ của Grab trên thị trường giao đồ ăn

Chia sẻ với Nikkei, một lãnh đạo Grab cho biết, công ty dự đoán nhu cầu giao đồ ăn sẽ giảm.

Các nền tảng đang đẩy nhanh mở rộng mạng lưới logistics và tương tác khách hàng để có thêm nhiều người dùng hơn. Tháng 1 năm nay, Grab mua lại chuỗi siêu thị cao cấp Jaya Grocer của Malaysia. Tháng trước, startup bắt tay với Coca-Cola để tiếp cận nhiều dòng sản phẩm và cửa hàng đối tác hơn.

Grab dự định nâng cấp gói thuê bao hàng tháng hiện ở giai đoạn thử nghiệm. Chương trình hướng tới những người thường xuyên sử dụng app. Trong khi đó, Foodpanda định vị dịch vụ B2B cho các nhà hàng là một nguồn thu chính. Công ty đang cân nhắc phát triển phần mềm cho các nhà cung ứng thực phẩm và nhà hàng. Theo CEO Jacob Angele, “vẫn còn nhiều thứ để làm ở khía cạnh thực phẩm”.

GoTo tập trung nguồn lực tại quê nhà Indonesia. Tháng 7/2021, Gojek bán hoạt động tại Thái Lan cho Capital A. Tháng 8, GoTo tích hợp chức năng giao đồ ăn của Gojek vào ứng dụng mua sắm trực tuyến Tokopedia.

Cạnh tranh bằng giá khiến cho các doanh nghiệp giao đồ ăn vẫn thua lỗ, do đó cắt giảm chi phí vận hành là giải pháp cấp thiết. Grab chiếm lĩnh thị trường bằng các chương trình giảm giá mạnh và khuyến mãi khác nhau. Song lần này CEO Anthony Tan cam kết “tăng tốc lộ trình lợi nhuận”. Nửa đầu năm nay, Grab lỗ ròng hơn 1 tỷ USD. Dù khoản lỗ thấp hơn so với mức 1,4 tỷ USD một năm trước, cổ phiếu Grab vẫn giảm còn 1/4 so với giá khi lên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ) hồi tháng 12/2021.