Những nạn nhân 'phút 90' nếm trái đắng trái phiếu tại SCB

Nhiều khách hàng vất vả đi lại nhiều lần để mong nhận lại tiền mua trái phiếu tại SCB (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Gần 50 tuổi, ông N.C.H. (huyện Bình Chánh, TPHCM) khổ cực làm nghề điện mới tích góp được ít tiền gửi vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB), mong gom góp mua căn nhà ở xã hội.

Thế nhưng, kể từ ngày 8/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP Group) vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành mua bán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, mọi giấc mơ tích cóp tiền để sau này mua nhà của ông tan biến bởi ông cũng tham gia vào mua trái phiếu tại SCB.

Ông H. kể, ngày 7/10/2022 - trước thời điểm bà Trương Mỹ Lan bị bắt 1 ngày, ông đến Ngân hàng SCB An Lạc để thực hiện chuyển tiền mua 1,980 trái phiếu với trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ngay sau khi bà Lan bị bắt, ông xếp hàng nhiều ngày để vào Ngân hàng SCB hủy hợp đồng mua trái phiếu bởi theo hợp đồng: "Trường hợp bên mua thay đổi ý kiến không mua trái phiếu trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này thì xem như bên mua đơn phương hủy bỏ hợp đồng và bên mua chấp nhận thanh toán phí hủy hợp đồng" (khoảng 0,2%).

Ba ngày sau (10/10/2022), ông đến SCB làm giấy đề nghị hủy hợp đồng trái phiếu và chấp nhận thanh toán các khoản phí phát sinh khi hủy hợp đồng.

Phía SCB chi nhánh An Lạc đã xác nhận sẽ hỗ trợ lệnh bán cho khách hàng N.C.H. Lúc này, ông H. cứ đinh ninh hợp đồng của mình sẽ được hủy bởi vẫn trong quy định 3 ngày.

Giấy biên nhận hủy hợp đồng mua trái phiếu trong thời hạn 3 ngày của ông N.C.H. (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thế nhưng, đến ngày 30/12/2022, sau nhiều lần đi lại, ông nhận được văn bản phúc đáp của Công ty CP chứng khoán Tân Việt (TVSI) với kết quả bất ngờ.

Cụ thể, phía TVSI nêu: Về yêu cầu hủy hợp đồng, khi khách hàng có nhu cầu hủy hợp đồng đã ký trong thời gian quy định thì các đơn vị của SCB và nhân viên SCB tại đơn vị tiếp nhận và nhập lệnh hủy trên hệ thống BMS (hệ thống quản lý trái phiếu giao dịch) đồng thời giấy đề nghị hủy giao dịch do khách hàng ký được SCB gửi về TVSI.

Tuy nhiên, với đề nghị của ông N.C.H., TVSI chưa nhận được lệnh hủy này và cũng chưa nhận được giấy đề nghị hủy của khách hàng đã ký gửi về hệ thống trong thời gian hợp lệ. Do đó, yêu cầu hủy giao dịch của ông N.C.H. không được thực hiện.