Những MV tiếng Nhật của các idolgroup Kpop có lượt view cao nhất trong lịch sử YouTube: Chỉ 3 nhóm nhạc độc chiếm toàn bộ top 15

Bên cạnh các sản phẩm tiếng Hàn quen thuộc, nhiều nhóm nhạc thần tượng Kpop còn lấn sân sang thị trường Nhật Bản và thường xuyên ra mắt các MV tiếng Nhật. Trong đó, có những MV tiếng Nhật của những idol đình đám đã và đang ghi nhận lượt view cao không kém các MV tiếng Hàn. Dưới đây là bảng xếp hạng 15 MV tiếng Nhật của các nhóm nhạc Kpop có lượt view cao nhất trong lịch sử YouTube!

15. TWICE - "Fanfare"

Ngày phát hành: 18 tháng 6 năm 2020

Lượt xem trên YouTube: 62.000.000

14. TWICE - "BDZ"

Ngày phát hành: 16 tháng 8 năm 2018

Lượt xem trên YouTube: 64.000.000

13. TWICE - "Wake Me Up"

Ngày phát hành: 24 tháng 4 năm 2018

Lượt xem trên YouTube: 65.000.000

12. SNSD - "Supernova"