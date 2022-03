Những món ngon táo bạo trên thế giới và Việt Nam sở hữu cái tên độc nhất

Tại Việt Nam, mỗi vùng miền khác nhau có cách thưởng thức trứng vịt lộn khác nhau, tại Hà Nội quả trứng được gỡ khỏi vỏ và bỏ ngay vào bát nhỏ (không dùng cốc), dùng thìa xắn, ăn bình thường. Ở Miền Nam, trứng sau khi luộc chín được đặt trên một cái chung nhỏ, đầu to của trứng hướng lên trên, sau đó chỉ việc dùng thìa bóc vỏ ở đầu trên của trứng,rồi ăn với các gia vị đi kèm.

Đầu cừu nguyên con

Đầu cừu từ lâu đã trở thành một món ăn được yêu thích đặc biệt ở Bắc Âu và Địa Trung Hải. Các công thức nấu ăn thông thường có thể khác nhau, bao gồm đầu cừu nướng hoặc hun khói, hoặc thậm chí súp đầu cừu. Nhưng đặc điểm chung là toàn bộ phần đầu còn nguyên vẹn được phục vụ trên bàn ăn. Đôi khi dầu cừu này cũng có não, tuy nhiên, chúng có thể gây rủi ro khi ăn nên nhiều nơi thường loại bỏ chúng ra khỏi trước khi chế biến.

Bạn có thể tưởng tượng con cừu sẽ nhìn chằm chằm vào thực khách theo đúng nghĩa đen khi nó bị ăn thịt; mắt được giữ nguyên vị trí. Điều thú vị là, tên gọi phổ biến cho món ngon cừu này là "Kale Pache" - một món ăn truyền thống phổ biến ở nhiều quốc gia khác nhau như Albania, Armenia, Afghanistan, Bulgaria và Mông Cổ.

Tên gọi này dùng để chỉ món hầm được chế biến từ các bộ phận cơ thể cừu hoặc bò, bao gồm dạ dày, chân và đầu.

Tiết canh - món ăn độc nhất thế giới của Việt Nam

Thế giới có nhiều quốc gia sử dụng hay máu động vật) để sử dụng làm thành phần của món ăn nhưng tiết canh của Việt Nam mang một phong cách đặc trưng và vô cùng tươi mát.

Tiết canh được làm từ tiết động vật (lợn, vịt, ngan...) trộn với nội tạng, sụn, thịt. Đây là món ăn được nhiều người Việt ưa thích, nhưng lại khiến du khách phương Tây e dè, sợ hãi.

Vì nhiều lý do, nhất là vấn đề liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm nên tiết canh được xem là món ăn không an toàn. Trong quá trình chế biến, tiết của động vật không qua bất kỳ công đoạn tiệt trùng nào mà được ăn trực tiếp cùng với lạc rang và rau thơm.

Nhà văn Thạch Lam, trong tác phẩm tùy bút Quà Hà Nội, đã điểm những nét chấm phá rất duyên dáng về thực khách và món tiết canh lòng lợn: "Đối với các bà ăn dở và thích của lạ miếng, và độc nữa, đã có bà hàng tiết canh và lòng lợn. Một mâm đầy những bát tiết canh đỏ ối, ngòng ngoèo vài sợi dừa trắng, điểm xanh mấy lá húng tươi. Thế mà họ ăn ngon lành, một lúc hai, ba bát. Rồi đánh thêm một đĩa vừa lòng vừa dồi, cổ hũ với tràng giòn. Ăn xong quét miệng đứng dậy, bước đi thành chậm chạp."