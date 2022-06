Những món ăn làm hài lòng vị giác ở vùng đất Tổ

Thịt chua Thanh Sơn

Thịt heo tươi sống được ủ trong thính gạo, để chín tự nhiên một thời gian là đã có món khoái khẩu không thể thiếu trong những buổi tiệc của người dân Thanh Sơn. Không chỉ đặc biệt ở cách chế biến, món thịt chua Thanh Sơn còn được làm từ heo do chính người dân ở đây nuôi, chủ yếu bằng rau củ nên có vị ngon ngọt tự nhiên.

Ăn kèm với lá sung hoặc đinh lăng, chấm cùng với một chút tương ớt, món thịt chua Thanh Sơn mang đến cho người thưởng thức những cung bậc cảm xúc phong phú hơn bao giờ hết.

Tằm rang lá chanh

Đây là tằm chứ không phải là nhộng tằm, có lẽ chỉ có những người nuôi tằm mới có “độc chiêu” cho món ăn này. Tằm chọn đem rang phải là những chú “tằm sùn”.

Khi tằm bắt đầu lên né làm kén, người chăn tằm gọi là "ổ the", bởi vì tằm mới chỉ làm được phần áo mỏng bên ngoài của kén, ta vẫn còn trông thấy con tằm bên trong qua làn tơ mỏng như the. Nếu né tằm bị phơi nắng nóng quá, con tằm bên trong sẽ cắn "ổ the" chui ra. Nếu tằm chín vào ngày mưa, người chăn tằm phải đốt lửa sấy; lửa than cháy to quá, con tằm đã làm "ổ the" cũng cắn tổ chui ra. Người chăn tằm chưa có kinh nghiệm chăm sóc lúc tằm lên né sẽ có nhiều “tằm sùn”, hay còn gọi là những chú “tằm lười vụng về làm ổ”.

Người ta đem tằm sùn thả vào chậu đầy nước, khoắng rửa cho sạch, rồi chần trong nước sôi. Lấy đũa cuộn hết những sợi tơ quyện vào đũa, bỏ đi. Tằm được bỏ vào chảo rang cùng với muối, đảo luôn tay để tránh bị khét. Khi những con tằm đã săn lại thì múc tằm ra đĩa, để riêng.