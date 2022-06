Những mối tình xuyên biên giới dọc miền biên ải

Hơn 4 năm về làm dâu trên đất Việt, In Si nay đã nói tiếng Việt khá sõi, tập tục dân làng cũng dần quen. Hàng năm, vào dịp lễ tết, hai vợ chồng lại dẫn nhau về Đắc Chưng thăm ngoại. "Hai năm rồi dịch bệnh, em chưa về quê được, nhớ nhà lắm. May gia đình chồng, bà con trong thôn luôn yêu thương, giúp đỡ nên em cũng yên lòng", In Si bộc bạch.

Cách đó không xa, căn nhà sàn của vợ chồng Zơ Râm Thích và A Lăng Vônh tươm tất, sạch sẽ. Đã qua tuổi 45, nhưng chị Vônh vẫn giữ nét đẹp của cô gái miền núi Lào, với cặp mắt nâu lung linh. Bà con dân làng bảo, thời trẻ chị Vônh xinh đẹp có tiếng ở vùng biên giới này. Ngày anh Thích dẫn chị Vônh về làm vợ, trai làng trầm trồ ngợi khen.

Chị Vônh kể, thời gian thoi đưa, chị theo chồng qua Việt Nam làm dâu đã hơn 25 năm. Năm 1997, cô gái Lào sống bản Đắk Moal (huyện Đắc Chưng) quen và nảy sinh tình cảm với chàng trai cùng tuổi Zơ Râm Thích trong một lần anh qua Lào dự lễ hội té nước. Mỗi lần nhớ nhung, bất kể nắng mưa, anh Thích lại một mình băng rừng, lội suối, đi bộ cả ngày trời để thăm người thương. Tình cảm sâu đậm, cuối năm đó, cả hai quyết về sống với nhau. Một đám cưới đơn sơ được tổ chức, anh Thích qua Lào rước chị Vônh về La Êê sinh sống từ đó. Đến nay, họ đã có 4 người con, 2 con gái lớn sau khi tốt nghiệp THPT đã yên bề gia thất, cô con gái thứ 3 hiện đang học lớp THPT và đứa út đang học lớp 6.