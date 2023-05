Những mẹo giúp bạn an toàn và khỏe mạnh khi đi du lịch hè

Trong khi du lịch

- Chọn phương tiện di chuyển an toàn. Nếu di chuyển bằng ô tô, hãy luôn luôn thắt dây an toàn và để trẻ em ngồi ghế an toàn. Tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho du khách. Hãy cẩn thận khi sang đường, đặc biệt là ở các quốc gia có lái xe ở bên trái.

- Bảo vệ bạn khỏi ánh nắng mặt trời. Thoa kem chống nắng có SPF 15 trở lên khi đi du lịch. Bạn không chỉ cần che chắn ánh nắng khi đi du lịch ở các bãi biển nhiệt đới - bạn cũng có thể bị cháy nắng ngay cả khi trời nhiều mây hoặc lạnh. Bạn có nguy cơ tiếp xúc với tia tử ngoại cao nhất khi đi du lịch vào những tháng mùa hè, gần xích đạo, ở độ cao cao hoặc từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

- Giữ an toàn trong các hoạt động dưới nước. Nếu chuyến du lịch mùa hè của bạn bao gồm các hoạt động dưới nước, hãy cẩn thận khi bơi , lái xuồng hoặc lặn , đặc biệt là ở những quốc gia nơi dịch vụ khẩn cấp có thể không sẵn sàng nhanh chóng. Tránh bơi ở hồ nước ngọt và sông. Các bệnh nhiễm trùng như sán máu và leptospirosis có thể lây lan khi tiếp xúc với nước ngọt.

- Tránh bị côn trùng cắn: Sử dụng thuốc chống côn trùng và thực hiện các bước khác để tránh bị côn trùng cắn. Các loại côn trùng, bao gồm muỗi, ve, bọ chét và ruồi, có thể lây lan các bệnh như sốt rét, sốt vàng da, Zika, sốt xuất huyết, chikungunya và Lyme. Những côn trùng này thường hoạt động mạnh hơn trong thời tiết ấm áp. Bạn nên mặc quần áo dài tay và quần dài khi ở ngoài trời, đặc biệt là vào buổi sáng và chiều tối. Bạn cũng nên ngủ trong những nơi có màn chống muỗi hoặc sử dụng màn chống muỗi cá nhân.