Những MC giọng miền Nam, miền Tây hot nhất trên sóng VTV

MC Xuân Quỳnh

Xuân Quỳnh sinh năm 1993, là gương mặt MC quen thuộc với chất giọng miền trên các chương trình của VTV như Sinh ra từ làng, S Việt Nam, Hành trình khám phá, Cà phê sáng... Sinh ra và lớn lên tại Pleiku, Gia Lai nên Xuân Quỳnh sở hữu chất giọng miền Nam đặc trưng, trở thành dấu ấn đặc biệt của nữ MC trên sóng truyền hình.

Xuân Quỳnh từng đạt giải Quán quân Cầu Vồng ở lĩnh vực người dẫn chương trình truyền hình năm 2013. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nữ MC gốc Gia Lai đã quyết định ở lại Hà Nội làm việc và theo đuổi đam mê của mình.

Trong 8 năm làm nghề, Xuân Quỳnh đã dẫn hàng loạt chương trình trải nghiệm của VTV. Chia sẻ với VietNamNet về hành trình này, nữ MC cho biết: "Tôi đã gom góp được một thanh xuân không 'nghèo'. Nó giàu ý nghĩa, dài và rộng như hành trình đi khắp Việt Nam mà mình đã rong ruổi. Tôi luôn âm thầm cảm ơn cuộc đời vì để có được hành trình ý nghĩa như vậy còn nhờ may mắn và cái duyên".

Anh Thư

Ảnh: FBNV