Những mẫu xe thể thao đời mới siêu hot có giá rẻ bất ngờ

Ngoại hình bắt mắt, phong cách sành điệu, tính năng vận hành ấn tượng đi cùng với cảm giác lái phấn khích là những điều tuyệt vời mà dòng xe thể thao mang đến cho người lái. Không chỉ vậy, xe thể thao còn có nhiều đặc điểm ưu việt mà một chiếc sedan hay pick-up không thể nào có được, ví dụ như động cơ mạnh mẽ, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ sau vài giây.

Do những cải tiến về thiết kế, sức mạnh và công nghệ nên hầu hết dòng xe thể thao đều có giá cao hơn một chiếc sedan thông thường. Nếu là một người đam mê tốc độ và đang tìm kiếm ô tô thể thao với ngân sách vừa phải, những mẫu xe dưới đây do trang HotCars giới thiệu đều nằm trong tầm giá từ khoảng 29.000- 39.000 USD, tương đương từ khoảng 750 triệu đến gần 1 tỷ đồng (làm tròn giá). So với thị trường Việt Nam, các mẫu xe thể thao này tại Mỹ đều có giá thấp hơn.

1. BMW 230i Coupe 2024: 38.800 USD (khoảng 988 triệu đồng)

Trong lịch sử hơn 100 năm, hãng BMW tạo ra nhiều dòng xe có ảnh hưởng tới ngành công nghiệp ô tô thế giới. Nhìn từ bên ngoài, BMW 230i khá thu hút với thiết kế ngoại hình mới mẻ và hiện đại. Mẫu xe sử dụng động cơ I4 2.0 lít, mang lại công suất 255 mã lực, giúp xe đạt vận tốc tối đa 250 km/h.