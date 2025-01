Những mẫu xe sẽ khai tử phiên bản số sàn vào năm 2025

Honda Civic Hatchback, Kia Forte/K4, Mini Cooper hay các mẫu xe của Volkswagen... là những cái tên gây nhiều tiếc nuối khi sẽ không còn phiên bản số sàn vào năm 2025. Hộp số sàn trên ô tô đang dần biến mất bởi nhiều lý do liên quan đến thói quen của người sử dụng và các quy định nghiêm ngặt hơn về khí thải cũng như hệ thống an toàn. Điều này buộc hàng chục nhà sản xuất ô tô phải từ bỏ hộp số tự động trong vài năm qua, gây ra nhiều tiếc nuối. Dưới đây là một số cái tên buộc phải khai tử những phiên bản sử dụng hộp số sàn trong năm 2025: Honda Civic Hatchback Honda đã cắt hộp số 6 cấp khỏi Civic Hatchback cơ bản và loại hộp số này chỉ còn lại trên một số mẫu xe kén khách là Civic Si và Type R. Như vậy, hộp số duy nhất vẫn có sẵn trên mẫu xe 5 cửa của Honda là CVT. Hộp số này kết hợp với động cơ 2.0 lít tiêu chuẩn tạo ra công suất 150 mã lực trên Civic Hatchback Sport cơ bản hoặc động cơ 2.0 lít hybrid tạo ra công suất 200 mã lực trên các xe Civic Hatchback Hybrid. Jeep Gladiator Gladiator là một trong những xe bán tải cuối cùng có hộp số sàn nhưng giờ thì đã không còn nữa. Hãng xe Mỹ Jeep vừa thông báo về việc khai tử của hộp số sàn vào tháng 9/2024 khi thương hiệu này bắt đầu tung ra các mẫu xe 2025. Hộp số duy nhất trên Gladiator là hộp số tự động 8 cấp, được kết hợp động cơ V6 3.6 lít tiêu chuẩn, tạo ra công suất 285 mã lực. KIA Forte / K4 Năm 2024, hãng xe Hàn Quốc KIA đã công bố đổi tên mẫu xe Forte/Cerato/K3 thành K4, đồng thời hộp số sàn cũng biến mất luôn khỏi dòng sản phẩm này. Một chiếc sedan K4 mới sẽ ra mắt vào năm 2025 và chỉ sử dụng hộp số CVT, cho công suất 140 mã lực ở phiên bản tiêu chuẩn và ở phiên bản GT-Line Turbo thể thao hơn sử dụng hộp số tự động 8 cấp, cho công suất 190 mã lực. Mini Cooper Mini đang bước vào kỷ nguyên mới trong năm 2025 khi toàn bộ dòng xe Cooper bao gồm cả mẫu xe John Cooper Works mang tính biểu tượng sẽ không còn hộp số sàn 6 cấp. Mini chỉ duy trì loại hộp số duy nhất là ly hợp kép 7 cấp trên các dòng xe Cooper của mình, kết hợp với động cơ cũ để cho ra công suất 161 mã lực (phiên bản tiêu chuẩn) và 201 mã lực (với bản S). Volkswagen GTI Chiếc xe hatchback mang tính biểu tượng của Volkswagen sẽ không còn hộp số sàn vào năm 2025. Đây thực sự là thông tin đáng buồn với những người yêu thích mẫu xe kiểu dáng thể thao này. Volkswagen đã loại bỏ hộp số sàn 6 cấp để thay thế bằng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp tiêu chuẩn, kết hợp với động cơ 2.0 lít tăng áp tạo ra công suất 241 mã lực. Volkswagen Golf R Giống như GTI, Volkswagen Golf R là mẫu xe chỉ có hộp số tự động bắt đầu từ năm 2025. Volkswagen Golf R 2025 chỉ có loại hộp số duy nhất là ly hợp kép 7 cấp, hệ dẫn động 4 bánh, kết hợp với động cơ tăng áp 2.0 lít để sản sinh công suất 328 mã lực, cao hơn phiên bản cũ 13 mã lực. Volkswagen Jetta Cái tên thứ 3 thuộc gia đình Volkswagen cũng bị khai tử hộp số sàn là Jetta. Năm 2024, Volkswagen Jetta vẫn có tùy chọn hộp số sàn và được phân phối cho một số thị trường, nhưng sang 2025 thì không. Giống như GTI và Golf R trước đó, Volkswagen đã loại bỏ tùy chọn hộp số sàn 6 cấp trên mẫu sedan cỡ C này. Hộp số duy nhất trên Jetta cơ sở là hộp số tự động 8 cấp. Tuy vậy, hộp số sàn vẫn được duy trì trên phiên bản đặc biệt Jetta GLI. Theo Motor1