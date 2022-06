Những mẫu xe mới nào sẽ cập bến thị trường Việt tháng 6/2022?

Xe sẽ có 2 phiên bản để khách hàng lựa chọn. Dưới nắp ca pô là động cơ tương tự như mẫu CR-V. Được biết, HR-V mới sẽ có hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing. Tuy nhiên, phiên bản hybrid không rõ liệu có xuất hiện tại thị trường Việt Nam hay không.

Mẫu xe đa dụng Mitsubishi Xpander đã bị bắt gặp chạy thử vào tháng trước tại Hà Nội với một số thay đổi nhỏ ở ngoại thất. Một số nguồn tin không chính thức cho biết, Mitsubishi Xpander mới có thể ra mắt khách hàng Việt trong tháng 6 này.

Mitsubishi Xpander 2022

Mitsubishi Xpander hiện hành phân phối cả phiên bản lắp ráp và nhập khẩu trong nước. Cụ thể, bản Xpander 1.5 AT đặc biệt lắp ráp trong nước có giá là 630 triệu đồng. Trong khi đó, 3 phiên bản còn lại là Xpander 1.5 AT, Xpander 1.5 MT và Xpander AT Eco đều được nhập khẩu từ Indonesia với giá từ 570 đến 630 triệu đồng.

Nissan Kicks 2022

Nissan Kicks được đồn đoán sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong tháng 6 này. Trước đó, một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc xe với giá từ 600 đến 700 triệu đồng từ tháng 3/2022.

Nissan Kicks 2022 sẽ nằm ở phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh cùng các đối thủ như Toyota Corolla Cross, Kia Seltos hay Honda HR-V.